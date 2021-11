“Quanto accaduto tra 25 e 26 maggio 2018 (qui la notizia) lascia ancora oggi una ferita aperta perché ci troviamo ad analizzare una realtà che ci sembra molto lontana e invece è accaduta anche qui, in una piccola comunità dove ci conosciamo tutti”. Questo, secondo la vicesindaco di San Miniato Elisa Montanelli, “ci fa capire che la violenza spesso si nasconde dietro le parole ‘bene’ e ‘amore’, ma che con queste non ha nulla a che vedere. Aver vissuto un femminicidio così da vicino ci ha portato a scegliere un percorso per sensibilizzare l’opinione pubblica affinché il bagaglio culturale che ci portiamo dentro induca a relazioni paritarie”.

Da questa mattina 25 novembre, nella giornata diventata simbolo della lotta alla violenza sulle donne, San Miniato ha intitolato alle Vittime di femminicidio la piazza dove fu ritrovato il corpo di Elisa Amato insieme a quello dell’ex fidanzato che poi si tolse la vita. Alla cerimonia hanno partecipato anche i familiari di Elisa, accompagnati dal sindaco di Prato.

“Dalla morte di mia sorella – ha detto Elena, la sorella di Elisa – le nostre vite sono state spezzate. Quello che posso dire è che penso che la nostra presenza sia doverosa per la testimonianza che possiamo portare. Non c’era stato nessun tipo di aggressività fisica nei confronti di mia sorella e passare dalle parole alla tragedia è stato un attimo. Basta veramente poco, quindi dico ai giovani di parlare sempre di ciò che vivete, senza sottovalutare nulla”.

