Vallini, da San Miniato alla Task Force nazionale sulla violenza

Venerdì 19 novembre Daniela Vallini di Fucecchio, socia della sezione Fidapa di San Miniato ed ex presidente per il biennio 2015/2017, è stata nominata referente del Distretto Centro per la Task Force nazionale sulla violenza costituita dalla Fidapa BPW Italy.

L’avvocatessa, che già nel biennio precedente era stata referente nella Commissione Legislazione Nazionale, ha tutti i requisiti per proporre e concretizzare percorsi e azioni positive nell’ottica della lotta contro la violenza anche perché l’associazione alla quale appartiene e che l’ha nominata ha tra i suoi obiettivi fondamentali la valorizzazione e la tutela della donna in tutti i suoi aspetti professionali, psicologici e sociali. La Task Force nazionale della quale Daniela Vallini sarà referente per il Distretto centro ha lo scopo di attivare gruppi di lavoro per il raggiungimento di obiettivi che contrastino la violenza soprattutto contro le donne, attivando azioni concrete di sensibilizzazione e di supporto.

“Considerato che – sottolinea la presidentessa della Fidapa Sezione di San Miniato Loredana Petriccione – purtroppo negli ultimi tempi sembra esserci una recrudescenza di femminicidi e di violenze che alterano gli equilibri dei rapporti di coppia e familiari, coinvolgendo donne e bambini, crediamo che questa azione che la Fidapa BPW Italy ha intrapreso costituendo una Task Force nazionale possa contribuire al contenimento, per quanto possibile, di questa dilagante piaga sociale. La sezione Fidapa di San Miniato sarà al fianco della referente Vallini, collaborando con lei in tutte le azioni che vorrà intraprendere e con proposte sinergiche, atte a conseguire gli obiettivi proposti. Contestualmente, rinnovandole le congratulazioni per la nomina e garantendole il nostro supporto, le auguriamo buon lavoro”.