Visite guidate di Fucecchio durante la rassegna di pattinaggio artistico

In occasione della rassegna nazionale di pattinaggio artistico, in programma sabato 27 e domenica (28 novembre) al palazzetto dello sport di Fucecchio, l’associazione Fucecchio Turismo darà il proprio benvenuto ai 500 atleti, agli accompagnatori e al pubblico mettendo a disposizione visite guidate nel territorio comunale e menù a prezzi convenzionati presso gli esercizi commerciali aderenti. Scopri Fucecchio è il nome dell’iniziativa con la quale la neonata associazione di promozione turistica accompagnerà atleti e turisti in tour guidati della durata di un’ora alla scoperta delle bellezze storiche, culturali e paesaggistiche di Fucecchio. I tour si svolgeranno sia sabato che domenica con partenze alle 11 e alle 15; prenotazione obbligatoria al numero 328 1289087.

Nell’occasione, inoltre, sono stati realizzati menù convenzionati presso ristoranti, pizzerie, bar e pasticcerie per pranzi, cene, colazioni ed aperitivi. Gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, ai quali è possibile richiedere i “menù pattinaggio”, sono i seguenti: Non solo pizza (viale Buozzi 45), Ristorante Pizzeria Corsini (piazza la Vergine 25), Pizzeria/Paninoteca Pupillo & Gina (via Giordano 10), Agriturismo Il Poggetto (via delle Cerbaie 13), Ristorante Il Cavaliere (via Romana Lucchese 114), Enoteca Al Cipresso (via I Settembre 43/c), Ristorante 693 Il Pesce (via Nelli 2), Bar Fiore (via Sauro 5), Caffè Angolo 39 (via Battisti 39), Pasticceria Da Emma (via di Fucecchiello 50), Pasticceria Ferradini (viale Buozzi 105).