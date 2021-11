Servizi digitali, l’Asl fa il punto sui progetti

Venerdì prossimo (3 dicembre) si svolgerà nella sala incontri della cassa edile di Ospedaletto in via Galileo Ferraris a Pisa il secondo congresso per la transizione al digitale organizzato dall’Asl Toscana nord ovest.

“L’obiettivo del congresso – spiega il responsabile scientifico dell’evento e referente aziendale della transizione al digitale, Alessandro Iala – è illustrare la strategia adottata dall’Asl Toscana nord ovest per la transizione al digitale, attraverso la conoscenza dei progetti messi in atto. Si tratta del secondo evento dopo quello dello scorso anno ed è importante, dunque, fare un bilancio e condividere le prospettive future. Gli interventi prevedono la partecipazione di riferimenti professionali, nazionali e non solo che definiranno il quadro normativo e le specifiche necessità tecnico organizzative utili alla digitalizzazione e alla dematerializzazione dei processi di un’azienda sanitaria. La multidisciplinarietà dei relatori permetterà un confronto ampio e completo; la sfida della giornata sarà quella di fare sintesi sulle diverse posizioni e proporre una road map del prossimo periodo”.

L’evento partirà dalle ore 9 con gli interventi del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo e del direttore generale della Asl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, sull’approccio in tema di transizione digitale da parte di Regione e Azienda sanitaria.

A questo seguiranno cinque sessioni che approfondiranno i temi dei nuovi modelli organizzativi e operativi per la transizione digitale, metteranno a confronto metodi e strumenti, sottolineando opportunità e rischi della digitalizzazione. Si parlerà poi di come società e professionisti stanno affrontando nel settore della giustizia, delle multinazionali, delle banche e delle Pmi.