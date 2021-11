Si sono dati appuntamento per festeggiare tutti insieme il traguardo del mezzo secolo. Sono i castelfranchesi classe ‘71, riuniti per una sera in un grande compleanno collettivo. Una bella festa per la generazione dei nuovi 50enni di Castelfranco di Sotto che si sono rivisti a tavola, rivivendo e riscoprendo le amicizie dell’infanzia, attraverso i ricordi della scuola e della prima gioventù.

Un’occasione resa possibile grazie all’idea e soprattutto alla determinazione di Lina Coppolaro e David Alaimo, che alcuni mesi fa avevano lanciato l’idea andando a ricercare sui social tutti i “ragazzi” e le “ragazze” del ’71. Quarantacinque in tutto alla fine i partecipanti alla cena, su un totale di circa 100 persone chiamate all’appello, ai quali è stato consegnato all’ingresso un simpatico badge a forma di musicassetta con il proprio nome, insieme alla scritta “Quelli del ’71” che campeggiava anche sulla torta servita al termine della cena.

Ospite della serata il negozio Foto Giustino che ha firmato la foto di gruppo sulla scalinata all’ingresso del ristorante, mentre tra i neocinquantenni c’era anche Guglielmo Carnemolla che ha realizzato per l’occasione un video ricordo dell’evento.