Sabato 27 novembre si è svolta in tutta Italia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare organizzata dal Banco Alimentare che da 25 anni rappresenta l’evento di solidarietà più partecipato in Italia. La Round Table 76 San Miniato Fucecchio come ogni anno ha supportato attivamente questa iniziativa in un negozio di San Miniato Basso.

“Ci riteniamo molto soddisfatti – spiegano – di questa giornata, in quanto abbiamo raccolto circa 900 chili di generi alimentari che saranno destinati alle famiglie più bisognose. L’iniziativa è stata coronata dal successo grazie alla generosità dimostrata dalla popolazione che, nonostante il momento economico difficoltoso, ha dimostrato una sensibilità diffusa verso il sociale dove sono stati raccolti 1.600 chili nella giornata del 27 novembre nei supermercati aderenti all’iniziativa nel comune di San Miniato”.