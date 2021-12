Cgil e Anpi ricordano lo storico sindaco di Santa Croce Adrio Puccini

Una iniziativa in ricordo di Adrio Puccini, per tutti IL sindaco di Santa Croce sull’Arno.

A realizzarla sono la Cgil di Pisa, lo Spi Cgil e l’Anpi con il patrocinio del Comune di Santa Croce sull’Arno a cento anni dalla sua nascita.

Si parte sabato (4 dicembre) alle 10 nella sala della mensa sociale Giuseppe Di Vittorio in via San Tommaso 145 a Santa Croce sull’Arno. Coordina Tania Benvenuti, segretaria della Cgil di Pisa e coordinatrice di zona.

Introduce Osvaldo Ciaponi, presidente dell’Anpi di Santa Croce sull’Arno. Intervengono Alfonso Lippi ex segretario della Camera del lavoro di zona, Paolo Fontanelli ex dirigente del Pci, Fabio Gorelli segretario Lega Spi zona Valdarno. Conclude Bruno Possenti, presidente del comitato provinciale Anpi di Pisa. Per partecipare c’è obbligo di green pass.

Adrio Puccini fu un fervido antifascista, un miltante della Fiom Cgil, da operaio delle Officine Gozzini, segretario della Camera del lavoro, dirigente del Pci poi, dal 1961 al 1985 sindaco di Santa Croce sull’Arno.

In tutti questi anni affrontò con la determinazione che lo contraddIstigueva, tra il molto altro, il dramma dell’alluvione del 1966, condusse le battaglie dei lavoratori per migliorare le condizioni di lavoro e dette avvio al lungo processo che portò alla costituzione del sistema della depurazione.

Adrio Puccini è la figura di un uomo che ha anche pagato le scelte fatte nell’interesse generale ed ha lasciato grande memoria di sè e per questo intendiamo ricordarlo.