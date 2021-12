L’ambasciatrice Beatrice Damiba alla festa della mondialità di Shalom

Nella giornata di Shalom Festa della Mondialità che si terrà a San Miniato il prossimo 8 dicembre tra i vari e molteplici interventi previsti, spicca quello di Beatrice Damiba già ambasciatrice in Italia e in Austria per il Burkina Faso. Giornalista, scrittrice e diplomatica, ha assunto vari incarichi.

Laureata in giornalismo all’università di Strasburgo, Beatrice Damiba ha fondato il quotidiano nazionale Sidwaya, ha ricevuto incarichi ministeriali prima come referente della comunicazione, poi successivi importanti incarichi. È stata direttore dell’associazione Convergenza ed è presidente dell’organismo di regolamentazione dei Media che è il Csc. Non si è mai candidata al massimo vertice del potere. Dice Beatrice in una intervista rilasciata: “Se si dovesse rifare una vita avrei fatto esattamente le stesse scelte”.

Beatrice Damiba sarà tra gli ospiti d’onore di Shalom l’8 dicembre per la 47esima edizione della festa della Mondialità. Attualmente ricopre l’incarico di rettrice dell’università Ips cioè l’Istituto Politecnico Shalom di Ouagadougou. Al link seguente il programma completo del 8 dicembre (clicca qui).