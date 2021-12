Concerto di Natale, torna ad esibirsi il coro dell’università di Pisa

Il coro dell’università di Pisa, che da settembre ha potuto riprendere l’attività in presenza, torna finalmente a esibirsi per il pubblico offrendo alla comunità accademica e a tutta la cittadinanza il tradizionale concerto di Natale. L’appuntamento è per mercoledì 15 dicembre alle 21 al Teatro Verdi.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti. I biglietti (max due posti) possono essere prenotati esclusivamente on line sul sito http://su.unipi.it/BookingCoroOrchestra dalle 12 del 9 dicembre fino alle 23.59 del 12 dicembre. Secondo la normativa vigente, per entrare in teatro sarà necessario indossare la mascherina ed esibire il super greenpass.

Diretto dal maestro Stefano Barandoni, il coro presenterà una serie di canti di Gioacchino Rossini tratti dai Péchés de viellesse e di Lieder di Robert Schumann insieme alla pianista Silvia Mannari. Seguirà una selezione di canti tradizionali natalizi.

Parteciperà al concerto il soprano Maria Billeri. Il previsto concerto con la prima esecuzione dell’oratorio Dante. L’altre stelle su testi originali e antologia di opere dantesche di Alberto Casadei e musica di Marco Bargagna è invece stato posticipato alla primavera 2022 a causa dell’emergenza sanitaria.