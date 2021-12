Sabato 4 dicembre si è tenuta la serata di apertura dell’anno sociale 2021-2022 della Fidapa sezione San Miniato. La serata è stata organizzata dalla nuova presidente di sezione Loredana Petriccione a Ponte a Elsa. Durante la serata, è stato passato ufficialmente il testimone dalla past president Vanessa Valiani alla nuova presidente, in carica per il biennio a venire.

L’associazione ha ringraziato “Vanessa per il meraviglioso lavoro svolto nonostante il complesso periodo. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Loredana, che arricchirà la nostra associazione di iniziative importanti e di grande valore. Un ulteriore augurio è andato alla socia Daniela Vallini, nominata referente del Distretto centro per la Task Force nazionale sulla violenza costituita dalla Fidapa Bpw Italy (qui): una carica di prestigio e orgoglio per la nostra associazione”.

La cena si è aperta sulle note di violino, tra melodie di Beethoven e Dvorak, di tre meravigliose promesse della musica: Lucrezia Ceccarelli, Chiara Bosco e Elisabetta Cordoni.

Ospiti del club la vice sindaco di San Miniato Elisa Montanelli, il vice sindaco di Santa Croce Marco Baldacci, la presidente Fidapa sezione Empoli Beatrice Taddei e la presidente della sezione Massa Carrara Marzia Grassi.