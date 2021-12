Era un sogno nel cassetto. Che ora è stato aperto e ne è uscito un corso di cartapesta, un laboratorio creativo pensato per le classi quarte della scuola primaria di Orentano di Castelfranco di Sotto. Un modo, questo, per avvicinare i più giovani alla tradizione del Carnevale dei bambini di Orentano, non solo come spettatori però, ma “con le mani in pasta” nella tradizione.

Nato dall’Ente Carnevale, il progetto ha trovato l’approvazione dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci e il sostegno dell’amministrazione comunale. Il corso prevede una parte in classe, con una introduzione storica e tecnica e un’altra parte, invece, nel capannone dell’Ente carnevale. Le opere dei ragazzi sfileranno poi nei corsi del Carnevale.

“Un progetto – per il sindaco Gabriele Toti – che mette insieme storia e tradizione. L’Ente carnevale ha un richiamo enorme e un enorme radicamento: c’é il territorio, ci sono i bambini a cui Orentano dedica il carnevale dal ’56 e ci sono le scuole. In un’idea di futuro che si lega al passato”.

Il progetto è dedicato a Marco Ficini (leggi qui), un ragazzo rimasto sempre legato a Orentano nonostante vivesse a Roma.

