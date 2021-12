Sicurezza stradale, nuovo T Red a Pardossi

Nel comune di Pontedera sarà installato un nuovo sistema di rilevazione delle infrazioni stradali a Pardossi, all’intersezione tra via di Fosso Nuovo e via Rio Pozzale, nel senso di marcia in direzione Pontedera Cascina. Si tratta di un T Red, che andrà ad affiancare gli impianti analoghi già esistenti alla Bellaria, alla Borra e in viale America.

“Un nuovo sistema – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli –, richiesto anche dai residenti della zona, che si inserisce in una cornice più ampia che prevede l’affidamento del servizio di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i semafori dotati di telecamere per rilevare le infrazioni, i cosiddetti T Red e che si sommerà alla gestione ordinaria e straordinaria delle telecamere segugio, quelle che ci sono agli ingressi della città, che verificano il traffico in entrata e in uscita e che indicano, al tempo stesso, anche eventuali irregolarità dei veicoli in transito.

Proprio su questo versante, quello delle telecamere segugio, ci potrebbero essere novità con l’arrivo di altri due impianti di questo tipo, uno al Romito e un altro a Treggiaia. I Fabbri, in sostanza sono due nuovi occhi vigili sul territorio. I tempi per chiudere tutto sono rapidi, tra dicembre e le prime settimane di gennaio”.