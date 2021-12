I ragazzi delle classi V del corso di turismo dell’It Cattaneo di San Miniato, accompagnati dai docenti Elena Marianelli, Susanna Scali e Marco Tremori, hanno seguito una lezione dell’autore delle foto e dei video della mostra Alfredo Bosco. Aree di crisi a Villa Pacchiani a Santa Croce sull’Arno.

Alfredo Bosco è un giovane fotografo freelance che ha operato nelle più calde e pericolose aree di conflitto mondiali, toccando anche le diverse tipologie di crisi: dalla guerra separatista del Donbass, ai conflitti tra i cartelli dei narcotrafficanti dello stato di Guerrero in Messico, alle devastazioni del terremoto di Haiti.

Per i ragazzi del turismo, per i quali sta diventando strutturale lo studio delle tecniche della comunicazione, “si è trattato – raccontano – di un bagno di realismo e un momento di crescita importante sia per il coinvolgimento emotivo sia per l’aver appreso le tecniche e i processi legati a quel particolare tipo di comunicazione. L’uso del bianco e nero, la scelta di palette particolari per sottolineare e far risaltare certe emozioni, l’importanza dell’inquadratura, del contrasto, ecc. Alfredo ha mostrato anche un video di un giorno e di una notte in trincea nel Donbass, descrivendoci i passaggi e i significati del montaggio, delle scelte stilistiche nel racconto di quella tragedia”.

I ragazzi quest’anno avranno l’esame di Stato, quello che un tempo si chiamava “di maturità” e sapranno trovare grande vantaggio da questa mattinata, nel cammino, appunto, verso la loro maturità. Ne sono testimonianza gli occhi rapiti, il silenzio ammaliato, le tante domande rivolte e la voglia di rimanere lì anche quando il tempo ci ha obbligati al ritorno a casa.