Shopping di Natale a Fucecchio fra mercati ed eventi

Fucecchio si appresta a vivere una domenica ricca di appuntamenti con i negozi aperti, il mercato in piazza XX Settembre, il ritorno del Natale in su e la prima giornata di visite guidate alla Torre di Mezzo recentemente inaugurata.

Anche se si preannuncia una domenica fredda dal punto di vista meteorologico, a Fucecchio si sentirà di sicuro il calore dell’atmosfera natalizia grazie ad un variegato programma di eventi ed iniziative del Fucecchio Magic Christmas promosso dal Comune con alcune delle associazioni del territorio.

Accanto all’ormai consolidato villaggio di Natalia, il Paese di Babbo Natale, evento cardine del natale fucecchiese, allestito e già attivo dallo scorso 5 dicembre nel chiostro del convento in piazza La Vergine torna da domani, con prosecuzione domenica, Natale in su, l’altro appuntamento cardine del periodo delle festività anch’esso saltato lo scorso anno per le restrizioni imposte per l’ epidemia Covid-19. L’evento con spettacoli e laboratori, si svolgerà dalle 16 alle 20 come di consueto nella suggestiva cornice di piazza Vittorio Veneto, la storica piazza della città nella parte alta del paese.

Ed a proposito di storia, domenica è anche il primo giorno in cui al pubblico sarà possibile visitare la Torre di Mezzo del parco Corsini. La storica struttura, inaugurata lo scorso 4 dicembre a seguito di un intervento di consolidamento, sorretta da uno scheletro moderno con l’inserimento all’interno di una scala in ferro e sulla quale sono state aggiunte alcune balconate, consente la visione dall’alto della valle dell’Arno.

Dal Comune di Fucecchio consigliano la prenotazione per le visite guidate al 329.1566001, e sempre dall’ente di piazza Amendola consigliano di parcheggiare l’auto in piazza Giovanni Paolo II utilizzando gli ascensori per accedere alla parte alta della città.

In questo modo i visitatori possono raggiungere l’area del parco Corsini dove la Torre di Mezzo è ubicata, attraversando i vicoli e le strade del centro storico alto ammirandone i suggestivi scorci e gli storici palazzi, come quello della Volta, la Chiesa Collegiata San Giovanni Battista, il poggio Salamartano e piazza Vittorio Veneto.

Il programma domenicale si completa con i negozi aperti e bar aperti, il mercato straordinario al mattino (8-14) in piazza XX Settembre, e per i più giovani e gli sportivi con qualche volteggio nella pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Montanelli che fino ad oggi ha attirato tantissimi giovani.