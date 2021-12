È un viaggio nella Divina Commedia il presepe che Mario Rossi ha deciso di realizzare per il Natale 2021. Un omaggio ai 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, di cui il celebre Maglietta – come lo chiamano tutti a San Miniato – ha voluto vestire addirittura i panni, travestendosi proprio da Dante per accogliere i primi visitatori del presepe che sarà visibile da oggi (12 dicembre).

Un presepe ancora una volta in versione domestica quello di Rossi, realizzato lungo la recinzione del giardino di casa a San Miniato Basso, all’angolo tra via Capitini e via Prati. Una soluzione già adottata lo scorso anno per ovviare alle restrizioni dovute alla pandemia, ma riproposta ancora una volta per sopperire alla “cacciata” del presepe di Rossi da San Miniato, “dove da qualche anno – dice – sia l’amministrazione comunale sia le istituzioni ecclesiastiche trovano sempre un motivo per dirmi di no”.

Da circa cinquant’anni, infatti, Rossi era abituato a montare il suo presepe a grandezza naturale in alcuni luoghi simbolo del centro storico. “Non avere più un posto a San Miniato mi dispiace, anche perché di luoghi adatti ce ne sarebbero tanti” aggiunge Rossi, rimpiangendo soprattutto le 15 edizioni del presepe ospitate nel parcheggio del Seminario.

“Non ho da rimproverare nessuno – precisa – però non so cosa rispondere a chi mi chiede perché non faccio più il presepe a San Miniato. Di fatto stiamo perdendo un’istituzione”. Una tradizione che Rossi pare comunque deciso a non abbandonare, come dimostra l’allestimento montato da ottobre a ora nel giardino di casa, a dispetto del maltempo e con il solo aiuto dell’amico Sergio Cappelli. Da sempre dedicato a temi d’attualità, la rappresentazione di quest’anno nasce come omaggio a Dante e alla Divina Commedia, raccontata anche nel suo rapporto con San Miniato attraverso la figura di Pier delle Vigne, imprigionato da Federico II proprio tra le mura della Rocca di San Miniato. A questo si aggiungono la nave di Caronte, i demoni dell’Inferno e la rappresentazione della storia di Paolo e Francesca, in un susseguirsi di simbolismi che alla fine converge verso la scena della Natività, “espressione – dice Rossi – di un bene superiore che unisce l’umanità”. Inserito nella rete nazionale Terre di Presepi, di cui Rossi è stato uno dei fondatori, il presepe di via Capitini sarà visibile dalla piccola area di sosta lungo la strada fino alla fine del mese di gennaio.