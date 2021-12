Platani da potare a Fucecchio, strada chiusa in tre giornate

I grandi platani che costeggiano la strada che da Fucecchio conduce a San Pierino, prima del vecchio ponte sull’Arno, necessitano di un significativo intervento di potatura. Per consentire lo svolgimento in sicurezza di questa corposa opera di manutenzione del verde, via Sanminiatese, dall’incrocio con viale Gramsci, viale Fratelli Rosselli e via Cecconi, sarà chiusa al traffico veicolare fino a via di Ponzano.

I lavori verranno realizzati da mercoledì 15 a venerdì 17 dicembre e comporteranno la chiusura della strada dalle 8,30 alle 17,30. La comunicazione stradale tra Fucecchio e San Pierino sarà garantita dalla nuova viabilità lungo la circonvallazione che attraversa il fiume ad est dell’abitato. I veicoli che a Fucecchio percorrono viale Gramsci, una volta giunti all’intersezione con via Sanminiatese, non potranno proseguire verso San Pierino ma avranno l’obbligo di svolta, a destra in via Cecconi oppure a sinistra in viale Fratelli Rosselli, per poi raggiungere San Pierino attraverso Via Battisti e la nuova circonvallazione. Chi, invece, percorre via Battisti troverà, all’intersezione con viale Fratelli Rosselli, le indicazioni di chiusura di via Sanminiatese e quindi potrà proseguire in direzione del ponte soltanto per immettersi nel parcheggio prospiciente la Buca del Palio oppure per raggiungere via Cecconi.

Anche sull’altro versante dell’Arno ci saranno le indicazioni di chiusura: da San Pierino si potrà percorrere via Sanminiatese e superare il ponte sull’Arno ma solo per arrivare a via di Ponzano e all’area sgambatura cani che si trova nelle vicinanze ma non potrà proseguire per Fucecchio. Al di fuori degli orari durante i quali si svolgerà l’intervento di potatura la strada sarà regolarmente aperta al transito.

Un secondo intervento di potatura delle piante, in questo caso decisamente più rapido e riguardante una proprietà privata, interesserà invece via Ramoni, nella frazione di Massarella. La strada sarà chiusa all’altezza del numero civico 125 nella sola giornata di mercoledì 15 dicembre (è presumibile che la strada venga riaperta già nel pomeriggio). Coloro che da Massarella dovranno raggiungere Fucecchio potranno utilizzare la viabilità alternativa e quindi indirizzarsi verso la località Cavallaia e successivamente sulla Sr 436 Francesca, passando per la località Botteghe, oppure nell’altra direzione tramite via delle Cerbaie e via Pesciatina raggiungendo Fucecchio attraverso via Montebono, via Casabianca o dalla località Vedute.