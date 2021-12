Gli alunni delle II della scuola primaria dell’istituto comprensivo Galilei di Montopoli Valdarno hanno addobbato con disegni ispirati alla segnaletica stradale l’albero di Natale allestito all’ingresso del palazzo comunale. Un’iniziativa che segna l’inizio di un progetto di educazione civica che vedrà la sua piena realizzazione nel 2022 svolto in collaborazione tra il Comune, la dirigenza scolastica e la polizia municipale.

“La nostra polizia municipale – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – si è resa disponibile a entrare nelle scuole per avviare un dialogo costruttivo con coloro che saranno i cittadini e le cittadine di domani. Ringrazio la comandante Susanna Pisanò per l’idea, gli agenti per la disponibilità e tutti i bambini e le bambine che hanno realizzato questi bellissimi addobbi natalizi”.

Divieti di accesso, strisce pedonali e semafori diventano così degli elementi da inserire come palline dell’albero di Natale. Un modo per cominciare a familiarizzare con i segnali che si trovano sulle nostre strade. “Si tratta – ha ha spiegato la comandante Pisanò – dell’inizio di un percorso da portare avanti nei prossimi mesi. Un progetto di educazione civica e stradale che ha l’obiettivo anche di raccontare ai bambini il ruolo che ha la polizia municipale, di avvicinare i più piccoli alle istituzioni, di vincere quel senso di paura e trasformarlo in tranquillità, senso di protezione e sicurezza”.