Un bel regalo di Natale. Non solo per la diocesi di San Miniato che ne è proprietaria, ma anche per tutti quanti, in questi giorni di festa, arriveranno a San Miniato e per tutti i samminiatesi, che questa chiesa la riconoscono tra i simboli della città. Dopo quasi due anni dall’inizio dei lavori, è terminato il restauro al paramento murario della settecentesca chiesa del Santissimo Crocifisso di San Miniato, che con lo scalone di recente restaurato (qui) è una tra le chiese più belle e ardite – per estro e soluzioni inventive – di tutta la diocesi.

Un gioiello, che da oggi torna a splendere. “Un colpo d’occhio eccezionale”, ha detto il vescovo Andrea Migliavacca questa mattina 14 dicembre presentando i restauri possibili anche grazie a Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole.

“Restituire una chiesa come questa – per la Fondazione – alla rinnovata bellezza é stato un enorme piacere”. “Siamo – ha sottolineato Massimo Cerbai – di fronte ad un lavoro davvero di tanti. Una bella giornata in cui si completano cose che è stato bello pensare e progettare insieme”.

