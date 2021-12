Chi pianta un albero pianta una speranza. Con questo coloratissimo slogan, si presenta lo stand pieno di disegni e oggetti allestito dai bambini della scuola primaria Torello della Maggiore di Staffoli di Santa Croce sull’Arno insieme ai loro genitori e alle insegnanti.

Tutti insieme, domenica 12 dicembre si sono ritrovati in piazza Panattoni per partecipare alla festa con questa iniziativa che fa parte di un progetto di plesso iniziato lo scorso 30 settembre con la partecipazione delle classi a un evento dei carabinieri biodiversità di Lucca, nella Riserva Naturale di Montefalcone, dal titolo ‘Un albero per il futuro, educare alla natura per un futuro sostenibile’ ed è proseguito affrontando vari argomenti, quali la deforestazione e le energie rinnovabili.

“Anche il Natale può essere l’occasione per riflettere sull’importanza del rispetto dell’ambiente” è il messaggio che i bambini hanno voluto trasmettere ai ‘grandi’. In fondo “non si è mai troppo piccoli per fare la differenza“.