Fondo Cultura, finanziamento per Santa Maria a Monte. Idonei anche Fucecchio e San Miniato

Il progetto supera i 200mila euro. Ma in aiuto di Santa Maria a Monte è arrivato il Fondo Cultura: il Comune ha ottenuto un finanziamento di 168mila euro per l’ampliamento e la sistemazione definitiva del museo della Rocca e del parco archeologico. In provincia di Pisa ha ottenuto il finanziamento anche Capannoli per villa Baciocchi, in quella di Firenze il Comune di Montelupo Fiorentino.

Il Fondo Cultura è uno strumento messo in campo dal Ministero guidato da Dario Franceschini con il supporto tecnico di Cassa Depositi e Prestiti, per sostenere, con un cofinanziamento pubblico privato, investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Paese. Gli interventi dovranno essere ultimati entro tre anni dall’ammissione al beneficio.

Sono risultati idonei anche i progetti presentati dai Comuni di Fucecchio e San Miniato: il primo per quasi 280mila euro dei 350mila richiesti per interventi migliorativi al museo civico e diocesano e il secondo per 100mila dei 125mila richiesti. Al momento non sono finanziati, ma non è da escludere che possano ricevere i contributi del Piano nazionale ripresa resilienza, il Pnrr.

