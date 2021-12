Per anni ha diretto le Poste a San Miniato Basso, è Maestro del lavoro

Per anni è stato direttore all’ufficio postale di San Miniato Basso. Giorgio Niccolai, 61 anni, di Buti ha ricevuto ieri 16 dicembre la Stella al merito del lavoro nella prefettura di Pisa, consegnate dalla prefetto Maria Luisa D’Alessandro per il 2020 ai lavoratori che si sono distinti per particolari meriti morali, professionali, culturali, dì perizia e laboriosità.

Consegnate anche le onorificenze dell’ordine Al merito della Repubblica Italiana ai cittadini che si sono particolarmente distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari. I riconoscimenti sono concessi con decreto del Presidente della Repubblica.

La prefetto ha consegnato l’onorificenza di commendatore al questore di Pisa Gaetano Bonaccorso, mentre quelle di Cavaliere al Merito della Repubblica sono andate a Marco Gesi, professore ordinario di anatomia umana al dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia e prorettore per i rapporti con gli enti del territorio con delega alle attività sportive, al luogotenente carica speciale dei carabinieri Francesco Macchiarulo, comandante della stazione di San Giuliano Terme e al brigadiere capo dell’Arma dei carabinieri Michele Nigro, in servizio al comando provinciale di Pisa.

Le altre Stella al merito del lavoro sono andate a Luca Burgalassi 62 anni di Cascina dipendente di Poste Italiane e dirigente sindacalista della Cisl e Caterina Maria Orsola Ricci 65 anni originaria di Genova e pisana d’adozione, ex responsabile per Poste Italiane dell’Ufficio centrale toscano umbro emiliano.

Presenti alla cerimonia i sindaci dei comuni coinvolti e il consigliere regionale Andrea Pieroni.