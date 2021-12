Hanno il ritmo latino nel sangue e non potevano che chiamarsi Salseri Che non Mollano. Perché questo nome? “Perché – spiegano i membri del gruppo del comprensorio del Cuoio – la passione in comune era la salsa e non mollare fino all’ultimo ballo della serata”.

Da lì si è evoluto il gruppo – il cui consiglio direttivo è formato da Marco Foggi, presidente; Luca Nardi, vicepresidente; Giulia Grossi, segretario; Pietro Napolitano, consigliere; Mariano Bifano consigliere – cercando di abbracciare non solo la passione per la Salsa ma anche per altri balli (bachata, merengue, kizomba, etc.), ma quello che è rimasto è l’essere amici di tutti e ballare con chiunque al di là della scuola di ballo di appartenenza o del luogo di provenienza.

Foto 2 di 2



“Crediamo fortemente – spiegano – che se il ballo ci accomuna, possiamo veramente essere uniti tutti. Con il tempo abbiamo poi iniziato ad organizzare pool party, serate e in locali per promuovere il nostro modo di vivere il ballo. Nel novembre 2020 abbiamo deciso di darci una struttura e di diventare formalmente associazione di promozione sociale (APS). Siamo un’associazione di appassionati di ballo che organizza e gestisce, per i propri soci, attività legate al mondo del ballo come: interviste di approfondimento culturale con i più grandi artisti del mondo latino, serate ed eventi latini, collaborazione ad eventi di altre organizzazioni”.

Da questa passione è nata anche La settimana salsera, un calendario aggiornato settimanalmente con tutte le serate in cui è presente lo staff dell’associazione Salseri Che Non Mollano Aps.

Ma non si tratta soltanto di una scuola di ballo perché i salseri sono davvero à la page, sia per le iniziative pubbliche e gli eventi sia sui social network. Su questo fronte i salseri hanno studiato Nono tempo, che è una rubrica mensile dedicata al mondo caraibico con interviste ai protagonisti e discussioni a tema, in diretta sulla pagina e gruppo facebook “Salseri che non mollano”, canale YouTube, canale Twitch.

I Salseri che non mollano intervistano artisti, cantanti e ballerini internazionali raccontando la loro carriera e la storia personale. Gli associati e il pubblico in visione, possono fare domande agli ospiti in diretta, permettendo così un’interazione e un coinvolgimento unico.

Sono state realizzate, ad esempio, interviste a ballerini come Wilmer e Maria, Daniela Settanni, Willy y Noura, Federico e Tullia e a musicisti e cantanti come Dairo Todd della Maxima 79, Lirow.

Si passa poi dall’orientamento per le scuole di ballo, fino ai video social, tutti rigorosamente dedicati al mondo latino.

“Sono video – spiegano dal gruppo – di alcuni minuti di professionisti e non solo, provenienti da tutto il mondo per appassionare, intrattenere e stimolare gli appassionati a migliorarsi. Sono video recuperati da profili di ballerini, da pagine supporter come Siemprequiero bailar Salsa e addirittura video prodotti durante le serate dal supporter e videomaker Latin Video Page”.

Tra le numerose attività anche una rubrica musicale giornaliera a cura del presidente Marco Ac dj.