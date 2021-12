Promuovere il settore turistico e le bellezze del territorio rappresentando un punto di riferimento non soltanto per i turisti ma anche per le attività, le associazioni e le strutture ricettive di Fucecchio. È questa la mission dei due uffici turistici inaugurati questa mattina nel centro cittadino. Il primo, in piazza Montanelli, gestito dall’associazione Teatrino dei Fondi, avrà un compito prettamente informativo e di front office, mentre il secondo, in piazza Amendola, gestito dalla Pro Loco di Fucecchio, avrà un ruolo di back office più operativo ed organizzativo. Due punti informativi complementari, dunque, per accogliere i visitatori e promuovere un’offerta turistica di qualità.

Dopo il momento ufficiale del taglio del nastro, con la musica della Filarmonica “Mariotti” ad inaugurare la giornata, è stata la volta degli interventi istituzionali, primo tra tutti quello di Paolo Pomponi, sindaco di Montaione e delegato al turismo per l’Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa.

“Per la prima volta – ha detto – inauguriamo un ufficio turistico completamente nuovo all’interno dell’Unione dei Comuni, un momento importante per Fucecchio e per tutte le sue specificità turistiche come la Francigena, il Padule ma anche la città alta e la cultura. Dopo due anni drammatici per il turismo, la prospettiva è ancora un’incognita ma ciò che conta è riuscire a rilanciare in sinergia tutto il nostro territorio, sia con eventi, iniziative ed un’offerta di qualità, sia con una presenza costante e attrattiva online. Attraverso il nostro brand “Toscana nel cuore” dobbiamo farci trovare pronti a promuovere le nostre eccellenze e riaprire ai turisti”.

Sono seguiti gli interventi dell’assessore al turismo di Fucecchio Daniele Cei, che ha ricordato l’impegno dell’amministrazione comunale e le significative “conquiste” in termini di ruolo e di prestigio che Fucecchio ha ottenuto in ambito turistico, della delegata al turismo di Anci Toscana Sonia Pallai, della coordinatrice della gestione associata del turismo per l’Unione dei Comuni Stefania Marvogli, del presidente del comitato regionale dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia Mauro Giannarelli, del presidente della Pro Loco di Fucecchio Francesco Dei e del direttore artistico del Teatro Pacini Enrico Falaschi. A conclusione della giornata, il saluto e l’augurio del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli: “Per rilanciare e promuovere il nostro territorio dobbiamo innanzitutto fare squadra. Se riusciremo, all’interno dell’Unione, a fare rete tra i Comuni, questa sarà la nostra arma vincente. Il territorio dell’Empolese Valdelsa rappresenta la culla della cultura e solo tutti insieme, unendo le forze, potremo farci trovare pronti quando questa pandemia finirà. L’inaugurazione di questa mattina non deve rappresentare un punto di arrivo bensì un punto di partenza per rilanciare Fucecchio e tutto il territorio dell’Unione. Andiamo avanti insieme e sicuramente ce la faremo”.