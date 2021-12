Guardia di finanza, il colonnello Benassi in visita al Comune

Insieme per la sicurezza e il rispetto della legalità. Nei giorni scorsi il colonnello Massimo Benassi, comandante provinciale della Guardia di Finanza, ha fatto visita all’amministrazione comunale di Montopoli in Val d’Arno insieme al capitano Rosangela Di Lecce, comandante della compagnia di San Miniato.

“È con grande piacere – ha commentato il sindaco Giovanni Capecchi – che riceviamo la visita del colonnello Benassi e del capitano Di Lecce. La collaborazione tra l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine è un elemento basilare per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza della cittadinanza. Il ringraziamento va a chi ogni giorno lavora affinché tutti noi possiamo vivere in tranquillità. Una visita importante che segna la continuità nel rapporto di collaborazione tra l’ente comunale e la Guardia di Finanza”.

La visita nel palazzo comunale si è conclusa con un approfondimento sui temi che riguardano da vicino Montopoli. “Non può esistere sviluppo né promozione del territorio – ha aggiunto l’assessore alle attività produttive allo sviluppo e alla promozione del territorio Valerio Martinelli – senza il rispetto delle regole. Per questo oggi più che mai è fondamentale la collaborazione e la sinergia tra le azioni politiche pensate per la crescita della nostra area e le forze dell’ordine preposte al controllo affinché questo avvenga nella legalità. Un sentito ringraziamento per la visita e per l’operato quotidiano di tutti gli uomini e le donne della Guardia di Finanza”.