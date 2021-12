Da oggi anche i volontari a quattro zampe hanno il proprio veicolo di soccorso. Un pulmino donato e allestito grazie all’aiuto di tre imprese di Santa Croce, destinato a ospitare l’unità cinofila della Misericordia.

“Un piccolo sogno che si avvera” l’ha definito il governatore Piero Conservi prima del taglio del nastro di questa mattina, 18 dicembre, nella piazzetta di Santa Cristiana, dove il nuovo mezzo è stato mostrato per la prima volta prima di essere consegnato ai soccorritori dell’unità cinofila. Unità che un tempo faceva capo alla Misericordia di Pisa e che negli anni scorsi ha portato i propri cani anche fra le macerie dell’Aquila e di Amatrice.

“Quando la Misericordia di Pisa, alcuni anni fa – ha spiegato Conservi – ha deciso di rinunciare all’unità cinofila, abbiamo proposto a queste persone di affiliarsi alla nostra associazione, grazie ai rapporti che già avevano con i nostri responsabili di protezione civile, Yuri Carmignani e Andrea Pancanti”. È così che dal 2017 l’associazione di Santa Croce può vantare un servizio cinofilo che rappresenta un punto di riferimento per la provincia di Pisa e che attualmente conta una decina di volontari e altrettanti cani, tutti opportunamente addestrati e perfino brevettati per il trasporto aereo o a bordo di elicotteri. Per le strade della provincia, però, i volontari a quattro zampe viaggeranno da oggi su un pulmino donato dalla Cuoiopelli.

“La società aveva un pulmino in più e ha deciso di regalarcelo – ha raccontato Conservi -. Poi sono state la carrozzeria Zocchi, le Officine Barnini e la serigrafia Mb a finanziare l’allestimento del mezzo. Inizialmente avremmo voluto inauguralo nelle scorse settimane insieme alla nuova ambulanza e al pulmino per il trasporto di persone con disabilità, ma proprio quel giorno l’unità era impegnata in servizio”.

“Con l’aiuto della Misericordia di Santa Croce sono riuscito a creare un gruppo di persone che tengono molto a questa attività – ha detto il responsabile dell’unità cinofila Gabriele Profeti -. Un’attività che richiede tempo e passione, con tre esercitazioni settimanali e tanti sacrifici”.

Prima dell’inaugurazione e della benedizione del pulmino, i cani hanno fatto visita agli alunni della scuola media, dove le classi seconde e terze sono scese a turno in giardino. Nel pomeriggio, invece, i cani hanno compiuto una dimostrazione di ricerca di persone disperse sotto le macerie nella sede della protezione civile a Santa Croce. “Una delle mie prime esperienze da assessore è stato proprio l’invito ad assistere a una di queste esercitazioni – ha detto l’assessore alla protezione civile Simone Coltelli -. Si spera sempre di non averne bisogno, ma sono rimasto molto colpito dall’impegno di questi cani”.