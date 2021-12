Decoro di tre aree del centro storico, avviso pubblico dal Comune di San Miniato per riqualificazione e manutenzione

Un avviso pubblico per le associazioni di volontariato per la riqualificazione, manutenzione e gestione del vicolo Carbonaio, della chiesa di San Rocco e del vicolo del Bellorino.

È orientato alla cura del decoro del centro storico l’atto emesso dal Comune di San Miniato in vista della firma di una convenzione di validità quinquennale.

Tante le attività previste dal bando. Per vicolo Carbonaio l’associazione aggiudicataria si dovrà occupare dello sfalcio, del taglio delle piccole piante e arbusti che crescono nel vicolo e in generale del mantenimento della percorribilità del vicolo e della pulizia del percorso. Per la chiesa di San Rocco è prevista l’apertura e la chiusura in orari prestabiliti e definiti, la pulizia e il mantenimento delle fiorirere. In vicolo del Bellorino, infine, si dovrà prevedere la manutenzione del percorso e il riordino delle situazioni critiche.

Chi volesse partecipare alla procedura deve far pervenire una istanza, secondo un modulo scaricabile sul sito dell’amministrazione e con allegata tutta la documentazione richiesta, alla Pec del Comune di San Miniato oppure all’ufficio protocollo entro le 12 del 29 dicembre.

Dopo una verifica della presenza dei requisiti il Comune stilerà una graduatoria secondo i criteri di qualità ed esperienza; attività proposte e attività aggregative a valenza sociale e monitoraggio dell’area proposta.

Per l’attività il Comune prevedere un rimborso spese pari a 2500 euro l’anno.

Per i dettagli dell’avviso pubblico clicca qui.