Manuela Giovannetti nominata nel consiglio scientifico del Crea

Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli ha nominato Manuela Giovannetti, professoressa emerita dell’università di Pisa, nel consiglio scientifico del Crea

Il Crea, consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, è il più importante ente italiano di ricerca sull’agroalimentare, con 1520 ricercatori e tecnici e 66 aziende agricole sperimentali. Il consiglio scientifico è l’organo di coordinamento e di indirizzo scientifico del Crea, resta in carica per quattro anni, ed è composto da dodici esperti nominati dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui un terzo eletti dai centri di ricerca dell’ente, e i restanti scelti dal ministro tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalità ed esperienza nei settori di competenza del Crea.

La professoressa Manuela Giovannetti ha insegnato microbiologia agraria all’università di Pisa fino al 2020. È stata direttrice del centro interdipartimentale di ricerca nutraceutica e alimentazione per la salute”, preside della facoltà di agraria dal 2007 al 2012 e, precedentemente al Cnr, direttrice del centro studio per la microbiologia del suolo. Nel 2013 è stata insignita dell’Ordine del Cherubino e nel luglio 2021 è stata nominata professoressa emerita.