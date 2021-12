Informatica e inglese per i corsi pomeridiani al Comprensivo di Fucecchio

Sono in arrivo importanti opportunità formative per le studentesse e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca di Fucecchio. I corsi, dedicati a chi frequenta la scuola secondaria di primo grado, saranno realizzati durante il pomeriggio e le materie protagoniste saranno l’informatica, con A tutto codice, e l’inglese con Ask and answer.

Per le alunne e gli alunni della scuola primaria i moduli saranno dedicati all’ italiano con Leggere per migliorare, all’informatica con Spiegami il coding, alla musica con “Azione in musica” ed all’educazione motoria con Attiva il corpo attiva la mente. Ci sarà, inoltre, un modulo riguardante le scienze, dal titolo Le quattro stagioni della biodiversità, che vedrà coinvolti sia gli alunni di scuola primaria sia quelli della secondaria di primo grado.

L’offerta formativa si amplia notevolmente perché si tratta di otto moduli, ciascuno della durata di 30 ore, che fanno parte dei progetti “I saperi si consolidano” e “Tutti inclusi in pandemia”, realizzati dall’istituto fucecchiese e cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione e dal Fondo sociale europeo.

Questi progetti riempiranno i pomeriggi di bambini e ragazzi con tante proposte formative, a partecipazione gratuita, che si svolgeranno a scuola.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito iccomprensivofucecchio.edu.it/ nella sezione Iscrizioni corsi pon (https://iccomprensivofucecchio.edu.it/progetti-pon/).