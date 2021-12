Vertenza Pam Panorama, proclamate altre otto ore di sciopero

Un pacchetto di altre 8 ore di sciopero da svolgersi entro il prossimo 31 dicembre. È quanto stabilito da Fisascat Cisl nell’ambito della vertenza Pam Panorama.

“La condotta ancora dilatoria mantenuta dall’azienda in ordine a una ripresa delle relazioni e all’avvio di un confronto e, nel contempo, delle indebite sollecitazioni che la stessa continua a esercitare nei confronti dei lavoratori rispetto all’attuazione della reinternalizzazione dei servizi di pulizia, si è stabilita, nell’ambito del coordinamento unitario dello scorso 17 dicembre, la proclamazione di un ulteriore pacchetto di 8 ore di sciopero da effettuarsi entro il prossimo 31 dicembre secondo modalità da definirsi a livello territoriale – fanno sapere dal sindacato -. Le 8 ore di sciopero previste, che si aggiungono alle 16 già effettuate i giorni scorsi, rientrano in un piano più complessivo di iniziative che saranno unitariamente sostenute nelle prossime settimane allo scopo di pervenire quanto prima alla programmazione di un incontro con l’impresa“.

Durante questa settimana il sindacato provvederà quindi a formalizzare una richiesta di convocazione al ministero dello sviluppo economico, come già anticipato nella riunione dello scorso 24 novembre; a predisporre il proseguimento della campagna di comunicazione in tema di reputazione aziendale; a prevedere una campagna coordinata di assemblee per aggiornare i lavoratori sullo stato della vertenza e sugli obiettivi della mobilitazione; a richiedere all’azienda la convocazione urgente dei comitati nazionale e interregionali Covid anche per valutare gli impatti della reinternalizzazione delle attività di pulizia rispetto alle misure di contenimento previste. Ad aggravare ulteriormente la situazione concorre l’apertura in questi giorni dell’ennesima procedura di licenziamento collettivo relativa all’ipermercato di Campi Bisenzio.