Lavoro, il Sistema Museale di Montelupo cerca un direttore scientifico

È stato pubblicato oggi l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore scientifico del sistema museale di Montelupo. La figura sarà inserita nell’organico del Museo con i compiti di promuovere e attua la ricerca scientifica e la valorizzazione delle collezioni; curare l’ordinamento e la presentazione del patrimonio del museo, nonché i relativi criteri espositivi, la gestione e cura delle collezioni; contribuire alla definizione della missione del Sistema Museale, alla definizione degli obiettivi e degli indirizzi programmatici, all’elaborazione dei programmi pluriennali e annuali.

In particolare fra tutte le attività previste si ritengono prioritari alcuni obiettivi quali: messa a regime della catalogazione del patrimonio ceramico e archeologico anche con forme di fruizione e restituzione fisica e multimediale; costruzione di un progetto sovralocale di filiera archeologica e coordinamento del tavolo di lavoro per il riallestimento delle collezioni archeologiche; progettazione scientifica per la redistribuzione delle collezioni del Museo della Ceramica in affiancamento agli esiti del percorso partecipativo che ha interessato il Mmab (Montelupo Museo Archivio Biblioteca), e in relazione all’entrata in funzione della Fornace del Museo e delle aree di progettazione del Palazzo Podestarile di Montelupo Fiorentino; azione divulgativa degli aspetti storici delle collezioni.

Alcuni dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione sono: competenza specialistica in museologia e nelle discipline attinenti alla specificità del museo; laurea specialistica o laurea del vecchio ordinamento nelle discipline attinenti alla specificità del museo; conoscenza della lingua inglese; specifica esperienza professionale nelle materie oggetto di incarico da almeno 3 anni, maturata nelle istituzioni museali pubbliche o private in ruolo di conservatore, direttore, curatore mostre; adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché di software specifici per la gestione del patrimonio museale. L’incarico ha la durata di 48 mesi.

La domanda deve essere presentata entro le 12 del 14 gennaio prossimo esclusivamente tramite pec all’indirizzo: fondazionemuseomontelupo@pec.it.

Il bando completo e il modulo di domanda sono disponibili sul sito www.museomontelupo.it