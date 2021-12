Santa Maria a Monte, la Regione finanzia la riqualificazione del parcheggio di via Querce. A Fucecchio 4 milioni per via Sbrilli

E’ in arrivo un altro finanziamento regionale per il comune di Santa Maria a Monte. La Regione Toscana infatti ha dato il via libera al progetto per la realizzazione di un parcheggio in via Querce attraverso un bando a cui aveva partecipato anche il municipio retto dal sindaco Ilaria Parrella. Il progetto è stato curato dai tecnici del Comune e prevede un finanziamento di 150mila euro da parte della Regione. Grazie allo stesso bando (questo), il Comune di Fucecchio avrà 4 milioni di euro per il nuovo parcheggio in via Sbrilli (questo) e, in provincia di Pisa, con quasi 2 milioni è stato finanziato il progetto di un parcheggio sopraelevato a Marina di Pisa.

“Non è la prima volta che ci finanziano un bando a cui partecipano – spiega Ilaria Parrella –. Evidentemente i tecnici dell’ente stanno lavorando bene e l’indirizzo politico è giusto. Questo intervento del parcheggio di via Querce in realtà non è un parcheggio nuovo. In quello spazio vicino alle scuole medie, esiste già uno spiazzo in cui le auto sostano, ma non è un parcheggio vero e proprio è più uno spazio adibito a parcheggio. Ora con il progetto che abbiamo presentato a bando e che ci è stato finanziato, potremo sistemare e riqualificare quell’area. In primo luogo sistemeremo la pavimentazione e poi andremo a realizzare dei veri spazi per la sosta. Poi sistemeremo la pubblica illuminazione e gli arredi necessari”.

Un parcheggio quindi che vale molto più di quello che l’ente spenderà, visto che è anche un passaggio di riqualificazione urbana “Questa area – spiega Parrella – in questo modo sarà recuperata e inoltre rappresenta un altro tassello del sistema dei parcheggi a servizio del centro storico. Qui vi saranno dai 20 ai 25 stalli che uniti quelli già esistenti e che sono stati realizzati proprio per garantire la sosta a chi deve recarsi nel centro storico dopo che abbiamo fatto i lavori di riqualificazione e quindi tolto gli stalli dalla piazza principale, aveva bisogno di una soluzione per la sosta. A questo punto noi possiamo dire di avere dato oltre 100 stalli a servizio del centro e allo stesso tempo di avere avviato e portato avanti un processo di riqualificazione del borgo”.

I lavori, visto che il progetto è già pronto, per il nuovo parcheggio partiranno entro la fine il 2022, forse già nei primi sei mesi dell’anno e se tutto andrà bene in pochi mesi saranno ultimati.