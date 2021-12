Rampe e scivoli per l’accesso dei disabili all’abbazia di San Salvatore a Fucecchio

Un nuovo intervento, a Fucecchio, per il decoro del centro storico. È quanto stabilito nella determina del Comune di Fucecchio che, con l’obiettivo in particolare di facilitare lo spostamento e la corretta deambulazione delle perone con disabilità nell’area centrale del Comune, ha finanziato l’installazione di rampe e scivolo per l’accesso all’abbazia di San Salvatore al Poggio Salamartano.

Una volta stabilita la necessità dell’opera e stanziati i fondi il Comune ha inviato una lettera di invito, nel rispetto del principio di rotazione, a presentare il preventivo sulla piattaforma Start alla ditta Carpenteria in ferro Sbc Srl di Campi Bisenzio che eseguirà i lavori per 13880 euro al netto dell’Iva.

L’opera è stata confinanziata dalla Regione Toscana grazie a un bando del settore sociale per 13650 euro.