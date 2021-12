“Le Sagre de La Serra” annulla il veglione di Capodanno

Le Sagre de La Serra annullano le iniziative del veglione di fine anno. Ne danno notizia gli organizzatori del circolo Arci La Serra di San Miniato: “Dobbiamo annullare il previsto veglione di fine anno. Purtroppo le condizioni del momento non consentono di fare festa in sicurezza. Speriamo che passi in fratta e si possa tornare ad essere liberi”.