Contributo affitto a Montopoli Valdarno, accolte tutte le domande

“Come amministrazione comunale ci siamo trovati a far fronte a una crisi economica causata dalla situazione pandemica mondiale. Una crisi che ha colpito maggiormente le persone più in difficoltà. Per cercare di rispondere a tutte le richieste di aiuto abbiamo messo in campo gli strumenti necessari per stare accanto a chi ha più sofferto le conseguenze della pandemia”.

Lo spiega il sindaco di Montopoli Valdarno Giovanni Capecchi ricordando che le risorse stanziate complessivamente sono circa 79 mila euro (quasi il doppio di quanto stanziato nel 2020), di cui 40 mila provengono dalla Regione Toscana, poco meno di 38mila dal Comune, utilizzando i fondi Covid per circa 28mila euro e mille euro dal 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi che arriva al Comune. I beneficiari ammessi sono stati in totale 65 mentre le domande pervenute sono state 68 (3 richieste sono state escluse per mancanza dei requisiti).

“Un sostegno importante per chi è in difficoltà economica – ha commentato la vicesindaco con delega al sociale Linda Vanni -. Quest’anno le risorse sono state incrementate perché abbiamo tenuto conto anche delle forti diminuzioni di reddito subite a causa della crisi provocata dal Covid che ha acuito i problemi legati all’abitare. Questa misura è un aiuto concreto a tutti coloro hanno difficoltà economiche e hanno una casa in affitto sul mercato privato. In questo anno abbiamo fatto fronte a molte emergenze sociali ed è per questo motivo che ci siamo dotati anche di nuovi strumenti come quello di affidare all’agenzia sociale Casae la ricerca di appartamenti idonei per rispondere velocemente alle necessità abitative, soprattutto per chi non risponde ai classici canoni richiesti per stipulare un contratto di affitto. Un servizio nato per offrire garanzie ai proprietari e dare una possibilità agli inquilini”.