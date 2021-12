Dal primo gennaio in pensione 4 medici di famiglia e un pediatra

Dal primo gennaio prossimo alcuni medici di famiglia e un pediatra della zona empolese Valdelsa terminano la loro attività ambulatoriale e domiciliare poiché vanno in pensione.

In particolare, nel Comune di San Miniato il dottor Luciano Ciampini, medico di famiglia di San Miniato, andrà in pensione e sarà sostituito dalla dottoressa Gaia Zannelli a cui è stato recentemente attribuito un incarico temporaneo. Gli assistiti, fino all’arrivo del medico titolare, saranno assegnati automaticamente al nuovo medico e quindi non dovranno provvedere ad effettuare nessuna scelta. Anche in questo caso per coloro che vorranno effettuare la scelta di un nuovo medico di famiglia potranno utilizzare le consuete modalità previste dall’Azienda sanitaria.

Invece, nel Comune di Cerreto Guidi termina l’attività la dottoressa Antonella Billi, a Montespertoli il dottor Ivo Capodarca e a Vinci il dottor Riccardo Palatresi. Gli assistiti in carico a tali medici dovranno invece provvedere ad effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli disponibili iscritti nel comune di residenza utilizzando una delle seguenti modalità online: tramite il portale Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con SPID, oppure utilizzando l’APP Toscana Salute, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone. In alternativa è possibile inviare il modulo di richiesta (scaricabile dal sito uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra) all’indirizzo mail: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it. La scelta del medico si può fare anche recandosi anche al distretto di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata.

Nell’ambito territoriale accorpato dei Comuni di Certaldo e Montaione e Gambassi termina la sua attività la dottoressa Eva Fossi, pediatra di famiglia, che sarà sostituita dalla dottoressa Martina Bianconi a cui è stato recentemente attribuito un incarico temporaneo fino all’assegnazione del medico titolare secondo le procedure previste dalla convenzione per la medicina generale. I bambini, fino all’arrivo del pediatra titolare, saranno assegnati automaticamente alla dottoressa Bianconi e pertanto i genitori non dovranno provvedere ad effettuare nessuna scelta. Solo nel caso in cui non volessero far assistere i figli da tale medico dovranno provvedere ad effettuare una nuova scelta tra quelli disponibili nell’ambito territoriale di residenza.