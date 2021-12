Ha trovato lavoro ma continua a percepire il reddito di cittadinanza

A Monteverdi Marittimo i carabinieri di Volterra, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno segnalato all’autorità giudiziaria una persona per violazione della normativa in materia di reddito di cittadinanza.

Nell’ambito di un servizio dedicato al controllo del territorio, i carabinieri hanno verificato la mancata comunicazione all’Inps della variazione di reddito da parte della persona interessata, a seguito di assunzione lavorativa, riscontrando la percezione indebita del detto beneficio.