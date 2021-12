Poste, riapre l’ufficio di Ponte a Egola

Era rimasto chiuso per mesi. Da quando, in una notte di settembre, una banda fece esplodere il postamat (qui). Mentre Santa Maria a Monte attende ancora i lavori per la riapertura (qui), a Ponte a Egola di San Miniato la saracinesca dell’ufficio postale si apre da oggi 28 dicembre, dopo i lavori resi più complicati dalla presenza di amianto.

Un regalo ormai inatteso sotto l’albero della frazione, che recupera il punto prelievi di via della Gioventù e l’intero sportello, che riapre con lo stesso orario di apertura di sempre.