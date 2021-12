Nuove luci a led a Santa Croce sull’Arno da marzo 2022

A partire dal 2022 l’illuminazione pubblica di Santa Croce sull’Arno diventa efficiente e abbatte i consumi. Grazie al nuovo piano che l’Amministrazione ha avviato in collaborazione con la Società Hera Luce, attivata tramite convenzione Consip, intorno a marzo 2022 inizierà la sostituzione dei punti luce in tutto il territorio comunale. Al posto di 2900 sorgenti luminose di vecchia generazione saranno installate nuove luci a led. Sarà inoltre riqualificata l’intera infrastruttura i cui nuovi impianti saranno più moderni e più sicuri, più affidabili e meno inquinanti.

“Avevamo preso questo impegno fin dalla fine della scorsa consiliatura. Vederlo realizzato, oggi, è una soddisfazione grandissima che durerà nel tempo, per tutta la collettività” dichiara la sindaca di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda, che aggiunge: “Nel mese di gennaio 2022 verrà recapitato a tutte le famiglie di Santa Croce sull’Arno un dépliant che illustra il progetto e spiega come riusciremo a risparmiare il 75% sui consumi di energia”.

Per le segnalazioni di guasti il nuovo numero da contattare è 800.904133, attivo 24h su 24. In alternativa le cittadine e i cittadini potranno inviare una segnalazione attraverso il form sul sito di Hera.