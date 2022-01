Il coronavirus non ferma la vita: 130 nati in più al Sant’Anna nel 2021

Molte cose si sono fermate con la pandemia da coronavirus, ma non le nascite. Nel 2021 all’ospedale Santa Chiara di Pisa sono nati 1.783 bambini, 130 in più rispetto allo scorso anno. Da quest’anno, il Pisa Sporting Club regalerà un kit ai bambini che vedranno la luce a Pisa.

Non è facile nascere e partorire al tempo del Covid, per le necessarie pratiche e protocolli, ma anche per i saperi, rappresentazioni e immaginari che ci sono dietro. Sin dall’inizio della pandemia, infatti, è stato necessario definire una strategia che permettesse ai medici e ai professionisti di fronteggiare l’emergenza covid 19 e nello stesso tempo preservasse il diritto delle donne di vivere il parto come un’esperienza positiva, in tutta sicurezza.

Questo risultato è il frutto di un lavoro integrato e multidisciplinare che ha coinvolto ostetriche, medici e tutto il personale del dipartimento materno infantile.