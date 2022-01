Nascite in calo nel 2021 nell’Ausl Toscana centro

Sono un centinaio in meno rispetto al 2020 i bambini nati nell’anno appena concluso all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Sono 430 in meno i nuovi nati in un anno negli ospedali dell’Ausl Toscana centro, dove l’unica ad aver registrato un saldo positivo nelle nascite è la struttura di Borgo San Lorenzo.

Al San Giuseppe di Empoli, riferimento principale per il comprensorio del Cuoio, sono stati 961 i bambini nati nel 2021 (488 maschi, 592 figli di genitori italiani) mentre nel 2020 erano stati 1069 (553 maschi, 670 da genitori italiani).

All‘ospedale di Pescia sono nati 459 bambini nel 2021, erano stati 553 nel 2020. La maggior parte delle nascite in Ausl Toscana centro sono a Prato, dove quest’anno hanno visto la luce 1942 bambini (702 figli di genitori stranieri) mentre erano stati 2084 (782 stranieri) nel 2020.