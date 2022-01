Saldi invernali, conto alla rovescia per il via

Con l’inizio del nuovo anno, parte un altro conto alla rovescia: è quello per il via ai saldi invernali. La caccia all’affare può, insomma, iniziare.

In Toscana il via è stato fissato il prossimo 5 gennaio, il primo giorno feriale prima dell’Epifania. Nei negozi ci si prepara al via agli sconti che, come si ricapitola nell’apposita delibera regionale, dureranno due mesi. Sessanta giorni, dunque, per approfittare delle occasioni di fine stagione. Ma c’è comunque da stare attenti ad evitare le truffe.