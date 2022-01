Polizia municipale, ridotto l’orario al pubblico

Da oggi lunedì 3 gennaio 2022 e fino a diversa disposizione, cambia l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio della polizia municipale di Santa Croce sull’Arno. Per esigenze di servizio, l’ufficio resterà aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13.

Temporaneamente sarà invece chiuso lo sportello decentrato Apes di Santa Croce sull’Arno. L’Azienda Pisana Edilizia Sociale infatti, in seguito all’emanazione di nuove direttive interne per il contrasto alla diffusione del covid 19, ha deciso di sospendere lo sportello decentrato del giovedì mattina per tutto il mese di gennaio. Rimane aperta al pubblico la sede di Pisa.