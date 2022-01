Ausili e Protesi, ufficio chiuso a Castelfranco di Sotto

Da lunedì 10 gennaio l’ufficio Ausili e Protesi di Castelfranco di Sotto in viale 2 giugno sarà chiuso al pubblico. I cittadini potranno rivolgersi all’ufficio Ausili di Empoli in via Rozzalupi 57, al piano terra, in orario di apertura (lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 11,30). L’accesso è su appuntamento, prenotabile attraverso il sistema Tu Passi.

Chi aveva già fatto la prenotazione attraverso Tu Passi all’Ufficio Ausili di Castelfranco di Sotto sarà contattato telefonicamente.

Le pratiche corredate da richiesta del medico specialista o, per gli ausili assistenziali, del medico di famiglia (letto ortopedico a snodi, sponde di contenimento, materasso antidecubito), attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda di invalidità civile o documento attestante l’invalidità riconosciuta, tessera sanitaria, possono essere inviate senza necessità di presentazione diretta allo sportello, per e mail all’indirizzo: ausili.empoli@uslcentro.toscana.it oppure ausili.castelfranco@uslcentro.toscana.it.