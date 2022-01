“Bene comune e collettivo prioritario rispetto all’interesse privato”, La Perla chiude il ristorante

“L’associazione ha sempre inteso il bene comune e collettivo prioritario rispetto all’interesse privato”. Per questo, a causa della situazione pandemica generale causata dal coronavirus e a tutela della salute dei volontari e della clientela, l’associazione Ponte d’Usciana ha deciso di chiudere il ristorante pizzeria situato nello spazio aperto del circolo Arci La Perla a Montecalvoli di Santa Maria a Monte.

Per ora la chiusura è prevista fino a domenica 30 gennaio. “Come sempre – spiegano i presidenti del circolo La Perla Alberto Cavallini e dell’associazione Ponte d’Usciana Marcello Bruni, oltre ad essere promotrice di iniziative a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, l’associazione ritiene che in questo momento particolare si debba essere consapevoli del proprio ruolo: dare dei segnali precisi e significativi è un proprio compito e tutelare la salute pubblica è fondamentale.

Giudica infine intollerabili gli atti intimidatori e di violenza di cui sono stati vittime, in questi giorni, infermieri e sanitari: ad essi va, ancora una volta, il ringraziamento per il lavoro di eccezionale portata svolto in questi 2 anni, senza, tra l’altro, il dovuto riconoscimento”.