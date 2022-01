Festa del Tricolore, la Costituzione in un seminario a scuola

L’associazione Ancri (Insigniti ordine al merito della Repubblica italiana) sezione di Pisa e l’istituto comprensivo Pacinotti di Pontedera hanno organizzato il seminario Festa del Tricolore, Scuola e Valori Costituzionali in occasione del 225esimo anniversario della Giornata nazionale della Bandiera.

L’inizio dell’incontro (che ha il patrocinio del Comune di Pontedera) è previsto per il 7 gennaio alle 11,30 nell’aula magna dell’istituto. Saranno trattati i principi fondamentali della carta costituzionale e il richiamo ai valori di unità, libertà, democrazia, solidarietà. Per Piero Iafrate, delegato ai rapporti istituzionali dell’Ancri e relatore, “ La scuola è sicuramente il canale principale per diffondere questi valori. L’importanza dello studio della Costituzione è fondamentale per tutti i discenti”.

Ai ragazzi delle classi terze che parteciperanno all’iniziativa (nel rispetto delle norme anti covid) verrà consegnato un vademecum sulla Costituzione. “Questo seminario investe su un ruolo importante, a cui tutti siamo chiamati: quello di essere cittadini coscienti e consapevoli dei diritti e dei doveri della convivenza civile del nostro Paese, azioni importanti messe in campo con sapienza dai nostri padri costituenti”.

Alle 11,30 i saluti sono affidati alla dirigente scolastica Virginia Cirillo e al presidente Ancri Mario Cerrai.