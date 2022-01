Viale Colombo a senso unico da lunedì prossimo, arriva la pista ciclabile

Da lunedì 11 gennaio viale Colombo diventa a senso unico. Resta inalterato il percorso da Ponte a Cappiano fino alla Ferruzza. Chi invece da Fucecchio si dirige verso Cappiano alla rotonda “dei barchini” dovrà dirigersi verso la strada provinciale 11 per raggiungere la frazione sull’Usciana.

Il motivo è riconducibile alla realizzazione di un percorso ciclabile e pedonale che permetterà all’utenza debole di percorrere il viale in sicurezza. Il tratto del viale interessato dal provvedimento di modifiche alla circolazione è quello compreso tra la la rotonda dei Barchini (viale Taviani – via Mattei) e quella sulla Francesca bis (strada provincile 11 ‘pisana’ per i fucecchiesi).

La modifica era nell’aria da tempo, la ripresa dei lavori per la costruzione della ciclabile sul lato destro di viale Colombo (direzione Cappiano) ha solo accelerato i tempi per permettere l’esecuzione dell’intervento in condizioni di sicurezza per la circolazione e l’impresa esecutrice, ma la modifica, si legge nell’ordinanza emessa dal dirigente del settore lavori pubblici è definitiva ed operativa.

Da lunedì 10 gennaio, salvo ulteriori modifiche, quel tratto di viale Colombo diventa a Santa Croce e quindi dalla Ferruzza per andare a Cappiano o sulla Francesca bis alla rotonda “dei barchini” si dovrà svoltare obbligatoriamente a destra in direzione di quest’ultima. Come detto non cambia niente per chi invece da Cappiano si dirige verso Fucecchio.