A Fucecchio è già aria di palio: riapre la pista per gli allenamenti dei cavalli

Da sabato prossimo la pista nella Buca del Palio è a disposizione per gli allenamenti dei cavalli di allevatori, proprietari e fantini fucecchiesi e non solo. La seduta di allenamento deve essere concordata precedentemente con i responsabili della pista e nel rispetto della normativa anti Covid. L’annuncio direttamente dal sindaco, Alessio Spinelli, attraverso la sua pagina facebook.

Da sabato quindi a Fucecchio è già palio 2022, la location dove la terza domenica di maggio si consumano attese, aspettative, speranze e delusioni dei dodici popoli fucecchiesi ospiterà gli allenamenti di coloro che potranno essere tra i protagonisti della Carriera del 22 di maggio.

E’ stato il primo cittadino, Alessio Spinelli, ad annunciare attraverso la sua pagina Facebook che, ottenuto il nulla osta del servizio veterinario dell’Asl territoriale, è ormai tutto pronto per sabato prossimo.

Gli interessati dovranno contattare i due membri del Cda della manifestazione responsabili della pista, Salvatore Lupinu ed Enrico Favilli responsabili della pista per prenotare le sedute di allenamento che verranno effettuate nel giorno di sabato.

“Un servizio – ha precisato il sindaco – che permetterà a fantini e cavalli di allenarsi senza percorrere centinaia di chilometri per recarsi negli impianti di San Rossore ed altre lontane località”.

Una decisione che di sicuro farà piacere alle scuderie fucecchiesi ed a tutti gli appassionati di palio che vedono finalmente questo centrale polmone verde della città utilizzato più volte all’anno oltre il periodo del palio.

Naturalmente le sedute di allenamento saranno svolti nella piena osservanza delle prescrizioni anti Covid.

Un primo segnale importante quindi in vista della Contesa tra i dodici “popoli” fucecchiesi che va avanti dall’ormai lontano 1981. Una manifestazione ideata dal gruppo locale dei donatori di sangue Fratres allo scopo di pubblicizzare la donazione del sangue che fin da subito è entrata nel cuore dei fucecchiesi tanto da diventare la manifestazione più importante della città e di tutta l’area del Comprensorio del Cuoio a tal punto che la città può oggi vantare ben tre fantini, altrettante scuderie, ed una nutrito gruppo di proprietari ed allevatori di cavalli nati proprio in virtù della grande kermesse fucecchiese.

Proprio per questo motivo nei giorni scorsi si era svolto anche un incontro tra il Cda del Palio delle Contrade ed alcuni proprietari ed allevatori di cavalli le cui attività hanno sede nel territorio comunale.

L’incontro, avvenuto nella sede dell’associazione in piazza Vittorio Veneto, è stato promosso dal presidente del Cda del Palio, Niccolò Luca Cannella, con lo scopo di confrontarsi anche con proprietari ed allevatori in vista della stagione paliesca 2022 ormai alle porte, ed in particolare per quanto concerne l’allenamento dei cavalli che, nell’incontro di ieri sera con l’assemblea dei Capitani, è stato fissato nel giorno di sabato a partire dalla fine di gennaio.

La pista, come spiegato anche dall’assessore al Palio Daniele Cei, sarà a disposizione per dar modo a fantini, proprietari ed allevatori, di testare il livello di preparazione raggiunto dai loro cavalli durante l’inverno in vista dell’apertura della stagione dei palii. Un iniziativa, questa del Cda e dell’assemblea dei Capitani, rivolta a tutti gli addetti ai lavori, non solo residenti a Fucecchio.

Sono stati previsti inoltre gli ordinari interventi di manutenzione alla pista al fine di far lavorare cavalli e fantini nelle migliori condizioni si sicurezza, anche se è doveroso sottolineare che gli standar di sicurezza della pista fucecchiese sono sempre stati di ottimo livello, anche per gli interventi di spargimento di sabbia drenante e relativo livellamento a cui la pista è spesso oggetto durante l’anno ed in particolare nel periodo antecedente l’inizio della stagione delle corse di primavera e la successiva Carriera di maggio.

“Con la riapertura della nostra pista, ha dichiarato l’assessore al Palio Daniele Cei, ci auguriamo di dare il via ad una stagione paliesca che segni il ritorno alla normalità, alle Corse di primavera a porte aperte, ed ad un Palio che si possa correre regolarmente la penultima domenica di maggio, come da tradizione. Intanto con gli allenamento del sabato torniamo a respirare l’aria di Palio e questo rappresenta già una conquista per tutti gli appassionati e contradaioli.

(La foto è riferita alle prove in buca del palio 2021)