Fiocco azzurro in casa Pelfer, Tommaso è nato oggi (6 gennaio) alle 10,45 a Empoli e pesa 3260 grammi ed lungo 50 centimetri. Tanta gioia per il papà Giacomo Pelfer, giornalista collaboratore del Cuoio in Diretta, e per la compagna Selene Martini, che vivono a Santa Croce dal 2008, dopo aver vissuto insieme per 5 anni a Marti.

Il bimbo è in ottima salute e anche la mamma sta abbastanza bene. Ad attendere il piccolo Tommaso ci sono i nonni Massimo, Cinzia e Giuliano insieme ai giovani zii Leonardo, Elisa, Camilla e Federico.

Foto 2 di 2



A Giacomo e alla sua compagna i sinceri auguri da parte di tutta la redazione del Cuoio in Diretta.