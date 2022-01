Il Rotary Club Fucecchio S. Croce dona 100 buoni spesa

Il Rotary Club Fucecchio-Santa Croce Sa dona 100 buoni spesa il giorno dell’ Epifania.

Questa mattina (6 gennaio) la presidente Monica insieme ad Elena ed Alessandro hanno festeggiato l’Epifania consegnando, per conto del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A., a Don Donato Agostinelli, nella Chiesa Collegiata di Santa Croce sull’Arno, 100 buoni spesa da 20 euro ciascuno per le famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà.