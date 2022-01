È destinato a tornare nel capoluogo il magazzino comunale di Montopoli, nello stesso immobile di via Masoria, già di proprietà dell’amministrazione, abbandonato circa dieci anni fa. È questa l’intenzione della giunta guidata dal sindaco Giovanni Capecchi che, pochi giorni fa, ha approvato un piano di lavori da 80mila euro per mettere a norma bagni e spogliatoi dell’edificio, insieme all’allaccio degli scarichi alla pubblica fognatura di piazza Nilde Iotti. Il tutto con l’obiettivo, in prospettiva, di abbandonare il capannone preso in affitto nella zona industriale di San Romano che da anni ospita mezzi e attrezzature del Comune.

Una dozzina di anni fa, infatti, l’allora sindaca Alessandra Vivaldi annunciò l’abbandono del vecchio e malmesso edificio di via Masoria, considerato non più idoneo ad ospitare il magazzino comunale. L’edificio fu inserito (senza successo) nel piano delle alienazioni con una base d’asta di 340mila, nella speranza di usare i soldi ricavati dalla vendita per costruire un nuovo magazzino nella zona industriale di Fontanelle. In attesa del nuovo edificio, il Comune prese in affitto temporaneamente l’immobile di San Romano che nel tempo è diventato poi definitivo. All’epoca, infatti, nessuno si fece avanti per acquistare l’immobile in via Masoria. Solo Anpas Toscana chiese e ottenne dal Comune di prendere l’immobile in locazione per stoccare i mezzi della colonna mobile della protezione civile, poi trasferiti a Galleno a gennaio del 2021. Da qui la volontà della giunta di tornare a utilizzare un edificio già di proprietà dell’amministrazione, anche se per farlo servirà un corposo intervento di manutenzione straordinaria. Il progetto approvato pochi giorni fa, che sarà coperto interamente con l’avanzo di amministrazione 2021, prevedono il rifacimento del pavimento nello spogliatoio e nei bagni riservati al personale di maschile, la realizzazione di un nuovo locale spogliatoio e nuovi bagni per il personale femminile, un nuovo rivestimento delle pareti, la realizzazione di un servizio igienico accessibile a portatori di handicap, il rifacimento completo di tutto l’impianto idrico e sanitario e di quello elettrico, la sostituzione delle porte di accesso agli spogliatoi e ai bagni e l’allacciamento degli scarichi alla fognatura di piazza Iotti, insieme alla creazione di un disimpegno in cartongesso con rampa di accesso per persone con disabilità.

“L’edificio – si legge nella relazione tecnica allegata al progetto – non è mai stato interessato da interventi di ristrutturazione dopo l’ampliamento degli anni ’80, ed è rimasto privo delle necessarie opere di completamento funzionale, fra tutte l’allaccio alla pubblica fognatura. Pertanto necessita di urgenti lavori di razionalizzazione degli spazi e soprattutto di un adeguamento normativo e funzionale sia dell’impianto elettrico sia dell’impianto idrico-sanitario, nonché della messa a norma dei locali spogliatoi, servizi igienici e locali docce, in parte frutto di una malevola conduzione durante il periodo di affitto al soggetto terzo”.